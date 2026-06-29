Sentite Lo Monaco: "Dalla Fiorentina mi aspetto un mercato creativo"

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Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle mosse che si aspetta dalla Fiorentina: "Un mercato creativo da squadre come la Fiorentina. Mi fa ridere il Milan senza un vero direttore sportivo, forse ci sono altri interessi. Per il Milan sarà un altro anno di sofferenza".

L'Italia lavora per tornare protagonista.

"Paghiamo la malattia del sistema che ha portato il calcio alla deriva. Il calcio italiano è una piramide: dilettanti, calcio femminile e così via. Non è un problema di uomini, ma di sistema. Chi decide è il Consiglio Federale".

Attorno a Malagò ci sono tante aspettative.

"Il problema si risolve se tutti si mettono attorno ad un tavolo e cominciano a ragionare nell'interesse del sistema. Vi sembra normale pagare 250 milioni ai procuratori? E poi si affossano la Serie B e la C. Dati lampanti che fanno capire tante cose"