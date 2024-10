ITALIA U21, Va all'Europeo: 1-1 con l'Irlanda. 0' per i viola

FirenzeViola.it

Missione compiuta per l'Italia Under 21 del CT Carmine Nunziata che con l'1-1 raccolto a Trieste contro l'Irlanda è riuscita a staccare il pass per partecipare al prossimo Europeo di categoria. Decisiva la rete di Casadei al 23', con gli azzurrini che falliscono successivamente un rigore con Gnonto. La rete del pari arriva al 66' con Moran. Zero minuti per i due giocatori della Fiorentina, Comuzzo e Bove che hanno comunque potuto festeggiare con i compagni. L'Italia può comunque festeggiare: al prossimo Europeo in programma nel 2025 in Slovacchia, ci sarà.