ITALIA U21, Stasera decisiva: ci sono Cutrone e Ranieri

Senza Tonali, Marchizza e Gabbia, l'Under 21 di Paolo Nicolato si prepara alla sfida ai pari età della Spagna, assolutamente decisiva per proseguire nell'Europeo Under 21 iniziato con il pari contro la Repubblica Ceca: il ct italiano pensa a diverse novità nell'undici, tre obbligate ma anche qualcuna di tipo tecnico. In luogo dei tre squalificati ci saranno Lovato, Ranieri e Rovella, ma attenzione alle novità Bellanova e Pobega, con l'ex bergamasco che potrebbe essere preferito a Zappa e lo spezzino favorito su Maggiore. Di seguito la probabile formazione della gara di stasera (ore 21.00, diretta tv su Rai1):

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Lovato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca.

Allenatore: Nicolato.