ITALIA U21, Piegata 1-0 l'Armenia. Sottil e Ranieri...

L'Under 21 dell'Italia si è da poco imposta 1-0 in Armenia grazie al gol di Gianluca Scamacca al 20'. Titolari nella gara vinta anche i due viola Riccardo Sottil e Luca Ranieri. L'esterno è stato sostituito da Davide Bettella all'85' mentre il difensore della Fiorentina è rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro. Positive comunque entrambe le prestazioni con Sottil che ha fornito anche l'assist per Scamacca.