Italia U21, l'8 giugno amichevole con l'Albania: in panchina ci sarà Nunziata
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Ultima uscita stagionale per la nazionale Under 21, che lunedì 8 giugno alle ore 18.15 (diretta Rai 2) sfiderà in amichevole l'Albania allo stadio comunale 'Omero Tognon' di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. La squadra, in virtù dell'impegno di Silvio Baldini con la nazionale maggiore, per l'occasione sarà guidata dal tecnico dell'Under 20 Carmine Nunziata, già sulla panchina dell'Under 21 in 23 occasioni nel biennio 2023-2025. (ANSA).
Pubblicità
News
Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problema
Copertina
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com