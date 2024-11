ITALIA U21, Kayode titolare contro la Francia alle 16:15

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Kayode scende in campo con l'Italia Under 21 alle 16:15. Per l'amichevole internazionale degli azzurrini contro la Francia, il CT Nunziata punta anche sul terzino della Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Pirola, Coppola, Ruggeri; Prati, Ndour, Casadei; Ambrosino, Volpato, Gnonto. Allenatore: Nunziata.

FRANCIA UNDER 21 (3-4-1-2): Restes; Magassa, Marsima, Sildillia, Mawissa, Tchaouna, Kalimuendo, Youte, Cherki, Agoume, Bouaddi. Allenatore: Baticle.