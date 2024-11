ITALIA U20, Il 19 novembre sfida la Romania al Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Gli azzurrini al Viola Park: la notizia arriva dal sito della Figc che annuncia come la Nazionale Under 20 disputerà a breve una gara nel nuovo centro sportivo della Fiorentina: in particolare si tratta della sfida di Elite League contro i pari età della Romania, in programma martedì 19 novembre (calcio d'inizio alle 14 e diretta su Raisport). Sarà la seconda volta che una Nazionale disputerà una partita all'interno del Rocco B. Commisso Viola Park: l'unico precedente è lo 0-0 tra la Nazionale femminile e l'Irlanda del Nord dello scorso 23 febbraio. Prima di Italia-Romania, la Nazionale Under 20 - che per le due partite di novembre vedrà l'esordio di Leonardo Bonucci nel ruolo di assistente di Bernardo Corradi - giocherà venerdì 15 alle 16 a Białystok contro la Polonia.



Quelle di novembre saranno la quinta e la sesta partita dell'Elite League per l'Italia, che a settembre ha vinto in casa della Cechia e perso a Rieti contro la Germania, mentre a ottobre sono arrivate una sconfitta contro l'Inghilterra a Frosinone e un pari in Portogallo.

Inghilterra (4) 10, Germania (3) 9, Portogallo (3) 7, Italia (4) 4, Polonia (3) e Romania (3), Turchia (4) 2, Repubblica Ceca (4) 1