Sassuolo, rinnovo difficile per Thorstvedt: Fiorentina alla finestra
Tra i giocatori di Serie A con il contratto in scadenza al termine della stagione c’è anche Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale norvegese. Il giocatore era già stato protagonista del mercato estivo, quando alcune trattative - soprattutto quella con la Fiorentina - si erano fermate a causa dei 15 milioni richiesti dal Sassuolo per il suo cartellino. Il direttore sportivo Francesco Palmieri aveva espresso soddisfazione per la sua permanenza, lasciando aperta anche la possibilità di un rinnovo.
Un rinnovo complicato
Al momento, però, non sembrano esserci le condizioni per prolungare il contratto. L’ottimo inizio di stagione del Sassuolo potrebbe comunque influenzare le decisioni del norvegese. Con la scadenza sempre più vicina, Thorstvedt potrebbe tornare protagonista del mercato già a gennaio, quando diversi club potrebbero interessarsi a lui in vista di un possibile trasferimento a parametro zero. Tra le squadre attente alla situazione c’è la Viola, ma potrebbero inserirsi anche altre società italiane e straniere.
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