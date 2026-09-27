Perinetti sull'Italia: "Mancini fa quel che può, ma manca il materiale"

Il direttore sportivo, Giorgio Perinetti, ha parlato a TMW della Nazionale italiana: “Si erano create delle aspettative per dare un po' di slancio, ma la prima partita è stata contro un Belgio che ha maggiore qualità. Una qualità che viene allenata fin dalle giovanili, certamente bisogna ripartire dal basso se si vogliono ottenere risultati nel lungo termine”.

Dal basso in che senso direttore?

"Cambiando i criteri di formazione del settore giovanile. Mancini fa quel che può, ha fatto bene in passato e può fare bene anche adesso. Ma ha più potenzialità Zola per cambiare qualcosa nel futuro piuttosto che Mancini. Manca la materia prima, va formata. Come fa proprio il Belgio, che svolge un lavoro in profondità".

Le note positive da cui poter ripartire?

"Nel primo tempo siamo stati timidi. Bisogna ripartire dai venticinque minuti del secondo tempo. Occorrono coraggio, ritmo e aggressività".