24^ ediz. "Corri la vita": migliaia di runner contro il tumore al seno

Firenze ha risposto con grande partecipazione alla 24ª edizione di “Corri la Vita”: migliaia di runner e podisti si sono ritrovati al parco delle Cascine per dare il via alla manifestazione e colorare di rosa la città, sostenendo la lotta contro il tumore al seno. Il percorso è partito dalle Cascine ed è arrivato alla Loggia dei Lanzi, in piazza della Signoria. La giornata ha unito sport, cultura e solidarietà, con i partecipanti accomunati dalla maglietta ufficiale dell’evento.

Oltre 10,2 milioni raccolti fin qui

La presidente Eleonora Frescobaldi ha ricordato come, da 24 anni, “Corri la Vita” rappresenti un’occasione per partecipare, donare e stare vicino alle donne che affrontano la malattia. Da quest’anno, inoltre, il progetto amplia il suo sostegno a livello nazionale. Dal 2003 la manifestazione ha coinvolto oltre 580mila persone e raccolto più di 10,2 milioni di euro, contribuendo all’assistenza di oltre 500mila donne. I fondi raccolti quest’anno saranno destinati alla diagnostica, alla ricerca, alle borse di studio per giovani medici e ad altri progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno.