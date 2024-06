ITALIA, Scalvini ko. Spalletti chiama lo juventino Gatti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'inutile (ai fini della posta in palio) partita giocata ieri sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Fiorentina, c'è comunque spazio per una brutta notizia che riguarda non solo la Dea, ma anche la Nazionale italiana. Giorgio Scalvini, infatti, uscito all'84esimo per un infortunio, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e salterà il prossimo Europeo. Piove sul bagnato per il Commissario Tecnico Spalletti, che già aveva perso Acerbi per pubalgia.

Per Scalvini si prospettano almeno sei mesi di stop, con un ritorno in programma non prima del prossimo novembre. A tal proposito l'Italia ha comunicato ufficialmente, attraverso il proprio sito, che è stato chiamato per il raduno il difensore della Juventus Federico Gatti. Quest'oggi, inoltre, anche Scamacca raggiungerà Coverciano.