Italia-Israele, formazioni ufficiali: in attacco Retegui-Raspadori, Piccoli in panchina. Nicolussi out
Alle 20.45 fischio d'inizio, allo stadio Friuli di Udine, per Italia-Israele. Per quanto riguarda le formazioni appena ufficializzate, il ct Rino Gattuso nel nuovo 3-5-2 di partenza lancia la coppia d'attacco Retegui-Raspadori. L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli parte dalla panchina, mentre Nicolussi Caviglia anche stasera guarderà la partita dalla tribuna.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. All. Gattuso
A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola.
Israele (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khlaili; Biton, Baribo, Solomon. All. Ben SImon
A disposizione: Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel.
