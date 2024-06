ITALIA, In campo con l'U17 del Dortmund: out Barella-Fagioli

FirenzeViola.it

L'Italia è in campo in quel di Iserlohn, dove si svolge il ritiro degli azzurri per l'Europeo in Germania. La squadra di Luciano Spalletti, riporta TMW, è scesa in campo in questi minuti per l'allenamento che, quest'oggi, sarà svolto insieme all'Under 17 del Borussia Dortmund. Dopo lo stop precauzionale della giornata di ieri, questo pomeriggio è tornato in gruppo Davide Frattesi che si è così lasciato alle spalle l'affaticamento delle scorse ore.

Continuano nei propri percorsi individuali, quindi fuori dal gruppo a disposizione del ct, sia Nicolò Barella che Nicolò Fagioli. Più tardi, dopo il termine dell'allenamento, ulteriori aggiornamenti direttamente dalla Germania.