Italia, il brasiliano Yuri Alberto vorrebbe giocare per la Nazionale

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(ANSA) - SAN PAOLO, 10 APR - L'attaccante del Corinthians Yuri Alberto sta valutando la possibilità di giocare con la Nazionale italiana, in vista del ciclo che porterà ai Mondiali del 2030. La notizia è stata diffusa da Benjamin Back, influente giornalista sportivo brasiliano, e anche dal portale Meu Timão, specializzato nella copertura della squadra paulista. La possibilità di indossare la maglia azzurra sarebbe vista di buon occhio dallo staff di Yuri Alberto, centravanti che ha giocato solo una volta con la nazionale brasiliana, in un'amichevole contro il Marocco nel 2023: non trattandosi di una partita ufficiale, l'attaccante venticinquenne sarebbe idoneo ad accettare una convocazione da un altro Paese. Yuri Alberto ha recentemente completato l'iter per ottenere la cittadinanza italiana, anche in vista di un possibile trasferimento nel calcio europeo.

Negli ultimi mesi, il giocatore ha suscitato l'interesse della Roma e della Lazio, ma le trattative non sono andate avanti. Yuri Alberto è al Corinthians dal 2023 e con il club ha vinto un Paulistão, una Coppa del Brasile e una Supercoppa del Brasile. È stato anche capocannoniere del Campionato brasiliano nel 2024 ed è titolare fisso dell'attacco bianconero, al fianco dell'olandese Memphis Depay. (ANSA).