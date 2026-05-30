Non solo Lucchesi: con la promozione, il Monza riscatta un ex viola

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Con la promozione in Serie A si sono attivati gli obblighi di riscatto per alcuni giocatori che hanno trascorso gli ultimi mesi al Monza. Uno dei quali è Lorenzo Lucchesi, arrivato dalla Fiorentina. Poi un altro ex viola: si tratta di Patrick Cutrone. L'attaccante ha ripagato le aspettative con 6 gol e 3 assist, trascinando la squadra di Bianco alla conquista della massima serie. Il classe '98 sta diventando uno specialista, visto che era già riuscito nell'intento anche con Fabregas e il Como 2 anni fa.

Il passato a Firenze

Ricordiamo che Patrick Cutrone è stato un giocatore della Fiorentina nelle stagioni 2019-2020 (arrivò nel mercato invernale) e 2020-2021 (se ne andò, allo sesso modo, nel mercato invernale). Con la maglia viola ha totalizzato 34 presenze e realizzato 5 gol con anche 3 assist. È stato allenato da Beppe Iachini e Cesare Prandelli. Adesso è pronto per continuare la sua avventura al Monza.