Social Balbo e un anno speciale: "Ho imparato tantissimo: voglio continuare a crescere"

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Lungo post sui social di Luis Balbo, a conclusione della stagione giocata con la maglia della Fiorentina. Il terzino venezuelano attraverso i suoi profilo Instagram ha commentato così l'annata da poco andata in archivio che ha sancito per il classe 2006 l'esordio tra i professionisti e la vittoria dello scudetto con la Primavera:

"È stato un anno ricco di apprendimento, crescita ed esperienze meravigliose che mi hanno insegnato lezioni preziose. Porto con me ricordi preziosi, nuove prospettive e la motivazione per continuare a lavorare. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso e hanno reso quest'anno così speciale". Questo il post di Balbo: