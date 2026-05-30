PSG-Arsenal, le formazioni ufficiali della finale di Champions League
Alle 18:00 è in programma il fischio d'inizio di Paris Saint Germain-Arsenal, finale di Champions League che di disputerà a Budapest. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Kang-in Lee, Hernandez, Mayulu, Dro, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard. A disposizione: Arrizabalaga, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman. Allenatore: Mikel Arteta.
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