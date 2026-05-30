Il Psg vince la Champions League: battuto ai calci di rigore 5-4 l'Arsenal

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Il Paris Saint Germain ha vinto l’edizione 2025/26 della Uefa Champions League e si è laureato campione d’Europa. La formazione di Luis Enrique ha infatti superato 5-4 dopo i calci di rigore l’Arsenal, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari erano terminati sull’1-1. A decidere la sfida sono state le reti di Havertz al 5’ e di Dembele al 65’ su calcio di rigore (guadagnato da Kvaratskhelia), che tuttavia non sono servite a decretare nei primi 120’ del match di Budapest la vincitrice del torneo.

Dal dischetto, poi, decisivo l’errore del brasiliano Gabriel. Per il Psg si tratta della seconda Champions della propria storia, la seconda di fila dopo quella vinta lo scorso anno per 5-0 ai danni dell’Inter. La formazione di Luis Enrique diventa l’unica squadra al pari del Real Madrid ad aver vinto per due edizioni consecutive la coppa delle grandi orecchie.