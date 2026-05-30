Parma, incontro positivo con Cuesta: l'allenatore resterà ancora in gialloblù

vedi letture

Carlos Cuesta sarà l'allenatore del Parma anche nella stagione 2026/27. Il tecnico spagnolo proseguirà la sua avventura gialloblù dopo un incontro positivo con la dirigenza del club, nel quale era presente anche il Ceo, Federico Cherubini. Da quanto raccolto da Sportmediaset, trapela la volontà di continuare insieme e mettere le basi per la prossima stagione dopo la salvezza anticipata ottenuta in questa. Nella prossima settimana, atteso l'annuncio ufficiale.