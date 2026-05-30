Rijeka, il retroscena di Miskovic: "Volevamo i giovani della Fiorentina ma hanno scelto la B"

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Un retroscena di mercato finora rimasto lontano dai riflettori è stato raccontato dal proprietario del Rijeka, Damir Miskovic, che ha rivelato alcuni dettagli dei contatti avuti con la Fiorentina durante la trattativa che la scorsa estate portò in Croazia il centrocampista Toni Fruk.

Intervenuto ai microfoni del portale TheCroatian, il numero uno del club biancazzurro ha spiegato di aver provato ad approfittare dell'ampia rosa di giocatori sotto contratto con la società viola: "Quando la scorsa estate eravamo in piena trattativa con la Fiorentina per il trasferimento di Fruk, i dirigenti mi confidarono che la società contava ben cinquanta calciatori sotto contratto a libro paga. Sentendo quel numero, colsi la palla al balzo e feci una proposta: Allora cedetecene qualcuno a titolo temporaneo. Quest'anno giocheremo la Conference League e la nostra vetrina potrebbe rivelarsi un'opportunità d'oro per permettere a qualcuno di loro di mettersi in mostra e valorizzarsi'".

Un tentativo che però non ha prodotto gli effetti sperati. Come raccontato dallo stesso Miskovic, nessuno dei giovani viola presi in considerazione ha accettato la destinazione croata: "Come si è conclusa quella vicenda? Non un solo giocatore di proprietà della Fiorentina, comprese le seconde linee o gli elementi più distanti dall'orbita della prima squadra, ha preso in considerazione la nostra offerta. Nessuno ha accettato il trasferimento in Croazia. Evidentemente la Serie B italiana esercita sui ragazzi un fascino di gran lunga superiore rispetto al nostro campionato e al nostro club, nonostante la possibilità di calcare i palcoscenici europei".