Serie A, sarà Roma-Fiorentina la prima di campionato: contro il Frosinone per il centenario
18^ GIORNATA - Milan-Fiorentina
17^ GIORNATA - Fiorentina-Lazio
16^ GIORNATA - Fiorentina- Bologna
15^ GIORNATA - Parma-Fiorentina
14^ GIORNATA - Fiorentina-Cagliari
13^ GIORNATA - Udinese-Fiorentina
12^ GIORNATA - Monza-Fiorentina
11^ GIORNATA - Fiorentina-Juventus
10^ GIORNATA - Sassuolo-Fiorentina
9^ GIORNATA- Fiorentina-Atalanta
8^ GIORNATA - Inter-Fiorentina
7^ GIORNATA - Fiorentina-Como
6^ GIORNATA - Genoa-Fiorentina
5^ GIORNATA - Fiorentina-Napoli
4^ GIORNATA - Venezia -Fiorentina
3^ GIORNATA - Fiorentina-Torino
2^ GIORNATA - Fiorentina- Frosinone
1^ GIORNATA - Roma-Fiorentina
18.36 - Iniziata la presentazione dell'evento da parte di Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida
Si alza il sipario sulla nuova stagione 2026-27, alle ore 18:30 al Teatro Regio di Parma è in programma il sorteggio della prossimo campionato di Serie A, che sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Come negli ultimi anni il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. La prima giornata di campionato si giocherà il 22-23 agosto 2026 mentre l'ultima giornata è in programma il 29-30 maggio 2027. Per la Fiorentina ricordiamo la richesta fatta dal club viola alla Lega Serie A di giocare la seconda gara di campionato in casa, il 29 agosto, in occasione del centenario.
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