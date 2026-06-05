Live Serie A, sarà Roma-Fiorentina la prima di campionato: contro il Frosinone per il centenario

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18^ GIORNATA - Milan-Fiorentina

17^ GIORNATA - Fiorentina-Lazio

16^ GIORNATA - Fiorentina- Bologna

15^ GIORNATA - Parma-Fiorentina

14^ GIORNATA - Fiorentina-Cagliari

13^ GIORNATA - Udinese-Fiorentina

12^ GIORNATA - Monza-Fiorentina

11^ GIORNATA - Fiorentina-Juventus

10^ GIORNATA - Sassuolo-Fiorentina

9^ GIORNATA- Fiorentina-Atalanta

8^ GIORNATA - Inter-Fiorentina

7^ GIORNATA - Fiorentina-Como

6^ GIORNATA - Genoa-Fiorentina

5^ GIORNATA - Fiorentina-Napoli

4^ GIORNATA - Venezia -Fiorentina

3^ GIORNATA - Fiorentina-Torino

2^ GIORNATA - Fiorentina- Frosinone

1^ GIORNATA - Roma-Fiorentina

18.36 - Iniziata la presentazione dell'evento da parte di Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida

Si alza il sipario sulla nuova stagione 2026-27, alle ore 18:30 al Teatro Regio di Parma è in programma il sorteggio della prossimo campionato di Serie A, che sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Come negli ultimi anni il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. La prima giornata di campionato si giocherà il 22-23 agosto 2026 mentre l'ultima giornata è in programma il 29-30 maggio 2027. Per la Fiorentina ricordiamo la richesta fatta dal club viola alla Lega Serie A di giocare la seconda gara di campionato in casa, il 29 agosto, in occasione del centenario.