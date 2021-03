ITALIA, Esordio ok alle qualificazioni: 2-0 all'Irlanda N.

Inizia nel migliore dei modi il percorso della Nazionale italiana nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma nel 2022 in Qatar: gli azzurri del ct Mancini hanno infatti superato a Parma l'Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti (entrambe nel primo tempo) messe a segno da Domenico Berardi al 14' e da Ciro Immobile al 39'. L'Italia sale così a 3 punti nel suo raggruppamento, raggiungendo la Svizzera che nel tardo pomeriggio ha battuto 3-1 in trasferta la Bulgaria.

Per ciò che riguarda i due viola convocati in azzurro, sia Gaetano Castrovilli che Cristiano Biraghi sono stati spediti in tribuna e dunque non sono stati disponibili nemmeno per la panchina nell'impegno odierno.