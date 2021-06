ITALIA, Al 45’ azzurri avanti 1-0 grazie a Locatelli

L'Italia di Provincia continua a convincere. 1-0 alla fine del primo tempo contro la Svizzera, proseguendo nel suo splendido momento di forma. E di gioco. Segna Locatelli, un gol annullato a Chiellini, che poi si farà male. Ma a vincere, per adesso, è sempre la stessa cosa. Il gruppo. Quello dove, dal 1', Di Lorenzo vince il ballottaggio con Toloi, poi Mancini conferma gli stessi altri dieci visti contro la Turchia. Il cambio è stato dettato anche dall'infortunio di Florenzi, in tribuna con Castrovilli e Verratti. Il centrocampista del PSG non è ancora al top e Mancini ha preferito non rischiarlo neanche tra i possibili sostituti. Dall'altra parte Petkovic sceglie il 3-4-2-1 con Shaqiri ed Embolo dietro a Seferovic, in mezzo al campo Freuler e l'uomo mercato Xhaka. E poi c'è Spinazzola: il cui stato di grazia prosegue, tanto da esser lui a innescare la prima miccia che rischia di far esplodere la difesa elvetica: sgroppata sulla sinistra, accelerazione improvvisa e Mbabu lasciato sul posto, incornata però alta di Immobile al decimo.