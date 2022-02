IORIO, Italiano incide: ci sono anche i viola per l'EL

L'ex calciatore Maurizio Iorio ha parlato della Roma ai microfoni di TMW, citando anche la Fiorentina nelle dirette concorrenti dei giallorossi. Queste le sue parole: "Tutti si aspettavano che Mourinho potesse risolvere i problemi della Roma, ma lui non va in campo, sono i giocatori quelli che fanno la differenza. Gli allenatori incidono al 20-25% tranne quelli come Guardiola che insegnano calcio e lasciano un'impronta. Altri tecnici sono bravi a gestire il gruppo e a sopportare le pressioni della piazza ma se non hai gli interpreti giusti... Credo che anche Mourinho si aspettasse di più dalla squadra. La Roma ad oggi non è messa bene neanche in chiave Europa: non è fuori dalle coppe, ma per l'Europa League ci sono anche Fiorentina Lazio e una tra Atalanta e Juve"

Che pensa di italiano?

"Incide. Eccome. Mi piace, sa quel che vuole, è tosto, ha dato subito un'impronta come e più di Juric al Toro. Si vede la mano del tecnico che lavora su testa e tattica".

I viola hanno saputo fare a meno anche di Vlahovic per ora...

"Sì, perché c'è l'organico e tutti sanno quel che devono fare. I palloni poi in avanti arrivano e per un attaccante se ci sono i rifornimenti fai gol. Se non arriva la palla, puoi anche essere Pelè ma fai poco o nulla. Ripeto, la Fiorentina mi piace molto".