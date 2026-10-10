L'Inter vince e vola in vetta da sola, esordio choc per Gilardino: 3-0 al Parma

L'Inter vince e vola in vetta da sola, esordio choc per Gilardino: 3-0 al ParmaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:10News
di Redazione FV

Parte male l'avventura di Alberto Gilardino sulla panchina del Parma, dove ha sostituito Carlos Cuesta durante la sosta. I ducali perdono in casa della capolista, l'Inter che con il 3-0 consolida il suo primato a +3 dalla Roma che deve ancora giocare.

Succede tutto nella prima mezzora, con i nerazzurri che parono a mille e annichiliscono il Parma con tre gol in meno di 20 minuti: al 13' sblocca Sucic poi Chalanoglu fa il 2-0 dal dischetto al 18' trasformando il rigore conquistato da Pio Esposito per fallo di Diego Carlos. Al 31' infine Thuram sigla il 3-0 definitivo visto che nella ripresa non succede più nulla.