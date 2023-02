INTER, Sorride per Zaniolo: incasserà più di 2 milioni

Tutto pronto per il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. La Roma ha definito i dettagli dell'accordo per il passaggio in Turchia del classe '99 sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro più bonus fino a superare i 20 milioni di euro. Ma i soldi che il club giallorosso incasserà non entreranno tutti nelle casse del club: al momento della cessione, infatti, l'Inter si assicurò il 15% su una futura rivendita che adesso si sta definendo. Questo vuol dire che l'Inter incasserà il 15% sulla parte fissa dei 15 milioni di euro concordata tra i due club, ovvero 2.25 milioni di euro.