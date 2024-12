INTER, Piace Paz. Adani: "Perfetto al posto di Correa"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni della trasmissione 'Viva El Futbal' l'ex difensore Lele Adani ha così commentato l'interessamento dell'Inter per Nico Paz, fantasista classe 2004 del Como: "E' un fattore dentro la partita, è un giocatore diverso dagli altri. Il Como gioca bene, niente da dire. Voci sull’Inter? L’idea è Correa esce e lui entra secondo me. Se vai a variare inserendo Paz, è stupendo. Lui è un giocatore da Inter. Correa è un sottopunta, ha giocato poco, per me Nico Paz nelle rotazioni ci può stare per mantenere il livello".