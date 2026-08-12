Inter in chiusura per l'erede di Dumfries: 30 milioni per Spence
L'Inter è sempre più vicina all'erede di Dumfries. Dopo aver visto sfumare Palestra e aver rinunciato a Khalaili a causa degli esiti dei test supplementari richiesti dal CONI, i nerazzurri hanno accelerato per Djed Spence, 26enne esterno inglese del Tottenham, già visto in Serie A con il Genoa.
Secondo Fabrizio Romano, la trattativa sarebbe ormai vicina alla chiusura: Spence avrebbe già trovato l'accordo con l'Inter per il contratto e resterebbero da definire gli ultimi dettagli con il Tottenham. L'operazione dovrebbe superare i 30 milioni di euro di parte fissa, con l'aggiunta di alcuni bonus. Spence, destro naturale ma utilizzabile anche a sinistra, ha giocato nel Genoa da gennaio a giugno 2024, collezionando 16 presenze in Serie A senza segnare.
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