Braschi parla da giocatore del Thun: "Un nuovo capitolo". E Martinelli lo prende in giro

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Riccardo Braschi è pronto a lasciarsi alle spalle l'esperienza con la Fiorentina e a iniziare una nuova avventura in Svizzera. Dopo la firma con il Thun e il saluto al club viola e a Firenze, il centravanti classe 2006, reduce da una stagione da protagonista in Primavera con 19 gol e lo scudetto conquistato, ha condiviso sui social le sue prime emozioni: "Un nuovo capitolo. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di ottenere grandi risultati per questo grande club".

Il post ha subito raccolto numerosi messaggi, tra cui quello scherzoso dell'ex compagno Tommaso Martinelli, che ha commentato in inglese: "Chi te lo ha scritto?". Nelle stesse ore è arrivata anche la conferma ufficiale della Fiorentina sulla cessione.

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Braschi al Thun F.C. Il classe 2006, cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina, ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto per la Fiorentina Primavera mettendo a segno 19 gol, confermandosi capocannoniere della squadra nella stagione 2025/26".