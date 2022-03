INTER, Brozovic recupera. De Vrij salta i viola?

Sulle condizioni di Stefan de Vrij e Marcelo Brozović, acciaccati e qualcosa in più ad Anfield nella sfida di Champions contro il Liverpool, fa il punto Sky Sport. Brozovic con la Juve ci sarà. Deve essere gestito bene per poter recuperare, ma essendo la partita di sera ci sono buone probabilità di vederlo in campo. Saranno decisivi i prossimi allenamenti. Mentre per quanto riguarda De Vrij, l’obiettivo è di vederlo in campo contro la Fiorentina, nel caso in cui Inzaghi volesse farlo recuperare diversamente, tornerà a disposizione dopo la sosta.