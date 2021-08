INSIGNE, Primi approcci Napoli-agente per il rinnovo

Primi approcci tra l'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, e il ds del napoli Giuntoli per il rinnovo dell'attaccante partenopeo. Secondo quanto racconta Sky c'è stato un incontro in queste ore tra le due parti. Sul tavolo anche la situazione del portiere Nicita ma entourage di Insigne e Napoli stanno cercando di venirsi incontro e limare le distanze per il rinnovo visto che la volontà di restare insieme no, ma non a certe cifre per il club.