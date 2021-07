INSIGNE, Il suo Tiraggiro finisce sulla Treccani

Si può utilizzare il termine "tiraggiro" quando si racconta una partita di calcio senza che nessuno si indigni per il neologismo pallonaro? Da oggi, sì. "Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare" con questa definizione la nota enciclopedia Treccani ha inserito anche la conclusione divenuta famosa grazie a Lorenzo Insigne e al suo marchio di fabbrica, tra le parole da poter utilizzare per uso quotidiano.