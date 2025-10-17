Infortuni con le nazionali? Conte: "Si gioca troppo, è un cane che si morde la coda"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino ed ha parlato tra i vari temi anche di quello legato ai tanti infortuni che colpiscono i calciatori con le rispettive nazionali: “Sarebbe carino fare anche una statistica europea per capire che proporzione c'è in generale, il problema è che più giochi e più il rischio è di avere infortuni. E' inevitabile che giocando tanto ti alleni meno ed il non allenamento induce spesso agli infortuni muscolari, sono esseri umani e uno stress non solo fisico ma anche emotivo e di pressione ogni 3 giorni è difficile. Basta guardare all'estero e capire che situazione c'è.

Vedo che spesso ci si lamenta perché si gioca tanto, ma è il cane che si morde la coda, perciò servono rose belle profonde ed ampie. Se giochi tanto è inevitabile far fronte a delle problematiche, anche leggere, ma se c'è un affaticamento e dopo 3 giorni devi giocare, lo rischi? Non lo rischi altrimenti c'è la possibilità che abbia un problema più ampio e lo perdi per un mese. C'è una gestione diversa".