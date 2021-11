INFANTINO, Agenti, così non va. La GdF se cerca trova

Gianni Infantino, presidente della FIFA, dà seguito a quanto Rocco Commisso chiede da tempo. E ospite di un seminario sul regolarmento, lo status e il trasferimento dei calciatori, il numero uno del calcio mondiale si è lanciato contro il mondo dei procuratori: "Nel 2019, per i trasferimenti sono stati spesi sette miliardi di euro - riporta gazzetta.it - di questi, 70 milioni sono andati alla formazione e 700 in provvigioni agli agenti. Così non va. Già i pagamenti per l'indennità di formazione faranno sì che almeno il 5 per cento del totale, che su 7 miliardi vuol dire 350 milioni, vada ai club che hanno formato i calciatori. Ma la chiarezza deve riguardare tutti i pagamenti, per evitare quello che oggi accade in maniera regolare, cioè che ogni volta che la Guardia di Finanza di qualsiasi Paese cerca trova qualcosa".