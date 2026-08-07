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Indizio social: ecco la prima foto di Franco Mastantuono in maglia viola
Dopo l'arrivo di ieri a Peretola e il conseguente bagno di folla di più di 500 tifosi viola in estasi per il suo arrivo, in casa Fiorentina si avvicina il momento dell'ufficialità per quanto riguarda l'acquisto di Franco Mastantuono, prossimo a diventare un nuovo calciatore gigliato. Tramite il proprio profilo Instagram infatti la Fiorentina ha iniziato a lanciare i primi indizi riguardo all'annuncio del classe 2007 arrivato dal Real Madrid, come quello di una foto in penombra del talento di Azul pubblicata poco fa.
Ecco il post in questione:
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