Canovi: "La Fiorentina ha speso e ha operato bene, lotterà seriamente per l'Europa"
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Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, è stato ospite dei microfoni di TMW Radio nel corso della giornata ed ha parlato tra i vari temi anche di Fiorentina e del colpo Mastantuono: "Ha operato tanto e bene, come il Como. E credo sia molto importante. A volte spendere non vuol dire fare bene. Stavolta ha speso e ha fatto bene. Paratici sapevamo che era un ottimo ds, che ha fatto molto bene fin dai tempi della Sampdoria. Conosce bene il suo lavoro".
Come vede quindi la Fiorentina di Grosso? "Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita nelle ultime 4 settimane, la Fiorentina credo abbia la possibilità di lottare seriamente per l'Europa".
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