L'Ajax prepara una super offerta per Lang: pronti 25 milioni per il Napoli

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Noa Lang potrebbe tornare in Olanda. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sull'esterno offensivo accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane c'è l’Ajax che avrebbe intenzione di fare sul serio per il calciatore cresciuto proprio nel settore giovanile dei lanceri. Il club ha avviato i primi contatti, con l’obiettivo di presentare presto un’offerta ufficiale alla società azzurra e provare a chiudere l’operazione.

Secondo il quotidiano, nelle ultime ore il dirigente dell’Ajax Jordi Cruijff avrebbe contattato l’agente del calciatore chiedendo di attendere ancora qualche giorno in vista della proposta ufficiale. Le cifre dell’operazione però sarebbero già delineate: l’Ajax sarebbe pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro più bonus per convincere il Napoli a cedere Lang e riportarlo in Eredivisie.