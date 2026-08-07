Il Genoa ci prova per Dallinga. La Fiorentina segue interessata
Nel domino di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche la Fiorentina e nello specifico Roberto Piccoli si inserisce il Genoa che ha messo nel mirino Thijs Dallinga, punta del Bologna in uscita dall'Emilia. Come riporta TMW, uno dei nomi nella lista del club ligure è infatti quello di Dallinga, classe 2000 che potrebbe essere sostituito proprio da Piccoli, centravanti di proprietà della Viola con il quale hanno attivato i primi contatti. Nel caso Dallinga dovesse andare al Genoa, presto potrebbero presentare un'offerta ufficiale alla società gigliata per provare a prendere Piccoli a titolo definitivo.
Se il domino dovesse partire ecco che la Fiorentina andrebbe e investire il ricavato dalla cessione di Piccoli per Mateo Pellegrino, centravanti argentino del Parma che piace anche alla Juventus.
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