Ufficiale
Fiorentina, c'è l'addio di Conti: contratto fino al 2028 con il Perugia
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Dopo il post Instagram di due giorni fa di Gabriele Conti, che di fatto ufficiosamente salutava la Fiorentina, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il centrocampista classe 2006 viola passa a titolo definitivo al Perugia. Questo il comunicato:
"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Conti. Il centrocampista, classe 2006, ha messo in mostra le proprie qualità guidando il centrocampo della Fiorentina campione d’Italia Primavera nell’ultima stagione, siglando 11 reti. Con il Perugia ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Benvenuto in biancorosso, Gabriele!"
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