Vecchi amici a Firenze, ora compagni al Trabzonspor: ecco Salah con Savic
C'è stato un grande incontro in salsa viola al Trabzonspor. Il club turco ha di recente messo a segno il colpo Mohamed Salah a parametro zero, accolto con un Dio dai tifosi della squadra di Trebisonda con migliai di tifosi ad attenderlo prima all'aeroporto e poi allo stadio. Ad accoglierlo tra i nuovi compagni di squadra c'è anche Stefan Savic, ex difensore alla Fiorentina oggi capitano del Trabzonspor, che come mostra la foto pubblicata dal portale Günebakış Trabzon, ha accompagnato il suo vecchio amico in campo tra sorrisi e abbracci.
Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, Fiorentina döneminden eski takım arkadaşı Stefan Savic ile yeniden buluştu.— Günebakış Trabzon (@gazetegunebakis) August 7, 2026
Mısırlı futbolcunun, Trabzonspor'a transfer olmadan önce Stefan Savic ile görüştüğü ve olumlu referans aldığı öğrenildi.
Savic, geçtiğimiz günlerde… https://t.co/lwNxBuCbHb pic.twitter.com/DGc2BmRbGq
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