Vecchi amici a Firenze, ora compagni al Trabzonspor: ecco Salah con Savic

Vecchi amici a Firenze, ora compagni al Trabzonspor: ecco Salah con SavicFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 14:31News
di Redazione FV

C'è stato un grande incontro in salsa viola al Trabzonspor. Il club turco ha di recente messo a segno il colpo Mohamed Salah a parametro zero, accolto con un Dio dai tifosi della squadra di Trebisonda con migliai di tifosi ad attenderlo prima all'aeroporto e poi allo stadio. Ad accoglierlo tra i nuovi compagni di squadra c'è anche Stefan Savic, ex difensore alla Fiorentina oggi capitano del Trabzonspor, che come mostra la foto pubblicata dal portale Günebakış Trabzon, ha accompagnato il suo vecchio amico in campo tra sorrisi e abbracci. 