In attesa della rescissione con Pioli, l'Al Nassr in difesa sogna il colpo Kim

Continua inesorabile a crescere la pletora di grandi nomi accostati al calcio arabo. Un’usanza a cui ormai ci siamo abituati nelle ultime sessioni di mercato, specialmente nelle prime settimane interlocutorie. Fra i grandi club sauditi c’è ovviamente anche l’Al Nassr, la compagine allenata da Stefano Pioli nell’ultimo anno, ma soprattutto la squadra di Cristiano Ronaldo.

In questo momento i gialloblù sono accostati a tantissimi profili per il centrocampo e l’attacco, ma ultimamente stanno uscendo fuori noi i anche di difensori centrali di blasoni. Tra questi, come riportato da footmercato.net, adesso c’è anche quello di Kim Min Jae, ex Napoli ora in forza al Bayern Monaco. Il sudcoreano era arrivato in Baviera nell’Estate del 2023, quando aveva lasciato la Campania portando nelle casse azzurre 50 milioni di euro.