IMPALLOMENI, Viola avrà più leggerezza rispetto al Milan

FirenzeViola.it

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del nuovo turno di Serie A.

Si riparte con match interessanti, a partire da Milan-Fiorentina. Si parla di una chance per Camarda: "Ha dei colpi e mi dicono abbia grande personalità. Vedremo se lo rischierà dall'inizio Pioli o in corsa. Il Milan deve uscire però da una crisi nata da una serie incredibile di infortuni che continua. Sarà una partita difficile, anche dal punto di vista mentale. La Fiorentina spinge e avrà più leggerezza, se azzecca la giornata è difficile da battere. Mi sorprenderebbe molto una vittoria del Milan".

Pioli dice che Camarda è pronto: "Credo che lo potrà coinvolgere, in conferenza ha usato parole importanti. Lì è corto ma se lo convoca è perché è pronto. Potenzialmente è uno dei prospetti più importanti del calcio giovanile. Entra sempre con grande personalità, non è un giocatore comune. Se lo convocano non è un caso, ma non attendiamoci sfraceli da subito. Può succedere, ma sono curioso di vederlo".