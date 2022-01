IMPALLOMENI, Cabral in Viola? Non sarebbe male

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.



Vlahovic-Juventus, sembra ormai fatta: "Non pensavo si potesse fare subito ma è un grande colpo e un grande messaggio che manda la Juve alle altre. E' una operazione sensazionale, non sono soldi buttati ma investi su un ragazzo fortissimo che poi tra 3-4 anni puoi rivendere ancora a più soldi. E' un investimento importante su un ragazzo determinato, che ha voluto fortemente la Juventus. Ha grandi ambizioni, è un predestinato, la Fiorentina non poteva sostenere questa sua voglia. Quando un calciatore è così forte deve andare in palcoscenici importanti. Non credo sia come è successo con Baggio o Chiesa, non credo ci sia stata ingratitudine, le storie si chiudono. Dovesse arrivare Cabral non è male".



Ci saranno difficoltà per Italiano senza Vlahovic? "C'è un margine per restare a quel livello. Mi sembra che la Fiorentina stia costruendo qualcosa di significativo. C'è una logica. Capisco i tifosi che ce l'hanno con Commisso, è una reazione di pancia ma sarebbe comunque andato via. I matrimoni si fanno in due".