"Il viola unisce". Stasera Fiorentina e Boreale diventano affiliate, nel segno di Bove

“Il viola unisce” non è soltanto uno slogan ma anche realtà, per Fiorentina e Boreale Don Orione. Oggi a Roma, alla Camilluccia, diventano ufficialmente affiliate due società che tanto hanno in comune, a partire da Edoardo Bove. Sarà un weekend di grandi emozioni per Edo, che domani tornerà all’Olimpico per la prima volta da avversario per Roma-Fiorentina. Il classe 2002 sarà presente per “Il viola unisce” alla Camilluccia, là dove tutto è iniziato e dove ha mosso i primi passi su un campo da calcio, nel vivaio della Boreale Don Orione.

Insieme al presidente della Boreale, Leandro Leonardi, verrà presentato il progetto congiunto tra le due società, a Casa Viola, il centro sportivo alla Camilluccia, proprio dietro allo stadio Olimpico, che Edo ha deciso di ristrutturare per la società in cui vorrebbe un giorno chiudere la carriera. Un investimento importante, un modo per restituire qualcosa al club che lo ha formato. Ma questa è un’altra storia. Boreale diventa così affiliata della Fiorentina: la Viola terrà corsi di formazione per lo staff della Boreale e potrà attingere dal vivaio della società romana per il suo settore giovanile.