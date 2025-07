FirenzeViola Sene saluta Firenze e si trasferisce in Danimarca: firmerà con l'Horsens

Nuova avventura per l’attaccante senegalese Fallou Sene: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il classe 2004 - che era ancora legato con un anno di contratto alla Fiorentina - è pronto a trasferirsi in Danimarca e in particolare all’AC Horsens, squadra di seconda divisione del campionato danese che nella scorsa stagione si è classificato al terzo posto. Sene, che nella scorsa stagione ha militato prima a Frosinone e poi a Lecco, si legherà all’Horsens con un contratto di tre anni, dunque con scadenza nel 2028.