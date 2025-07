Quasi fatta per il rinnovo di Mandragora. Tuttosport: "Cifra e durata"

Secondo quanto scrive Tuttosport, è quasi fatta per il rinnovo di Rolando Mandragora con la Fiorentina. Si parla di un accordo fino al 2029 con uno stipendio da 2 milioni a stagione, quindi un sensibile aumento dell'ingaggio rispetto al milione e mezzo che attualmente prende il centrocampista con il contratto in scadenza nel 2026 con opzione per il 2027.