Sohm obiettivo della Fiorentina. TMW: "3-4 milioni di forbice. C'è ottimismo"

È Simon Sohm l'obiettivo per il centrocampo della Fiorentina. E secondo quanto riporta oggi TMW, le parti si sarebbero ulteriormente avvicinate: l'entourage del giocatore è al lavoro per delineare il trasferimento a Firenze, l'affare non è ancora chiuso. Ma la forbice tra domanda e offerta è attualmente di solo 3-4 milioni rispetto a quanto richiesto dal Parma (prezzo intorno ai 18-20 milioni).

Sono giorni di mediazione per riuscire a sbloccare la trattativa ma il portale riporta l'ottimismo che l'operazione si possa chiudere. Anche perché il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento a Firenze, piazza che gradisce molto.