Questione uscite, il prossimo è Valentini. Chi manca ancora da piazzare

Entrate, ma soprattutto uscite. Il calciomercato della Fiorentina vive giorni importanti non tanto per la ricerca di un centrocampista - che sembra comunque arrivata a un punto di svolta con il pressing per Sohm - ma anche, se non soprattutto, per i tanti esuberi o giocatori da dare in prestito che attualmente sono al Viola Park. Gli addii di Moreno, Lucchesi, Amatucci, ma anche di qualche giocatore di seconda fascia come Sene, sono solo l'inizio di una campagna cessioni che si preannuncia come sempre molto calda.

Il prossimo è Valentini

È solo questione di tempo e ci sarà la prossima cessione, quella di Nicolas Valentini all'Hellas Verona. Un'operazione in prestito con diritto di riscatto attorno ai 4 milioni e percentuale del 50% sulla futura rivendita. L'argentino già oggi è atteso a Verona per la firma dopo essersi allenato la prima settimana di ritiro con la Fiorentina. Un addio soprattutto per questione di liste e di volontà di Pioli di avere una rosa quanto più snella possibile. Con l'arrivo di Viti e Kospo, il reparto difensivo viola andava sfoltito.

La situazione degli altri

Sono 10 i profili che restano da sistemare. L'unico che ha ancora qualche chance di conferma è Alessandro Bianco, che anche ieri attraverso le parole dell'agente ha fatto capire di sperare di restare a Firenze per giocarsi finalmente le sue chance. Infantino e Ikoné si allenano come Barak a parte al Viola Park: per l'argentino è probabile un ritorno in patria, sul francese in questo momento c'è solo un timido interesse del Torino mentre sul'ex Hellas Verona ancora nulla. Ma una soluzione andrà trovata, così come per Sabiri e Brekalo, anche loro senza un club che li voglia realmente. Per non parlare di Kouame, alle prese con l'infortunio al crociato. Mentre per Favasuli pronto un altro trasferimento in Serie B.

Situazioni diverse sono quelle di Riccardo Sottil e M'Bala Nzola. L'ala classe '99 ha mercato ma la Fiorentina deve capire quanto vuole monetizzare, l'attaccante ex Spezia invece è atteso in questi giorni al Viola Park per aggregarsi al gruppo in attesa di trovare una nuova sistemazione. Se il club viola apre al prestito, c'è la fila, se invece vorrà una cessione a definitivo ci sarà da aspettare.