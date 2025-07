Ecco a quanto sperano di chiudere Sohm col Parma Pradè e Goretti

Il Corriere dello Sport - Stadio parla delle manovre della Fiorentina a centrocampo. Non ci sono dubbi che la società viola voglia fare qualcosa in quel ruolo, anche se Stefano Pioli si è preso un paio di settimane di tempo per valutare la rosa a sua disposizione. Se dovesse valutare di avere il regista già in casa, potrebbe chiedere al club di puntare su un profilo più rapido e forte fisicamente, altrimenti l'obiettivo sarebbe un centrocampista di regia.

Simon Sohm è sicuramente un giocatore che piace, scrive il quotidiano, ed era stato sondato già prima di provarci per Bernabé. Resta però da capire quanto sia disposto il Parma ad abbassare la richiesta, Pradè e Goretti spererebbero di chiudere a 15 milioni. L'altro profilo seguito per l'attacco è Cristian Volpato, classe 2003 del Sassuolo: c'è stato un confronto con il suo entourage nei giorni scorsi al Viola Park ma per adesso solo un pour parler.