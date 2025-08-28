Il Parma cambia volto all'attacco: c'è l'annuncio di Oristanio dal Venezia
Lucas Beltran, accostato al Parma, si allontana dai ducali visto che in queste ore in attacco stanno mettendo a segno il doppio colpo Cutrone-Oristanio. Intanto è stato ufficializzato il giocatore che arriva dal Venezia:
"Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione - si legge in una nota pubblicata su sito del club - Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco. Nell'ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell'inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati